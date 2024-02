A Napoli per due giorni una sfida all'ultima 'piega'

Sfida all'ultima piega: a Napoli il Campionato Nazionale Italiano 2024 dell'Istituto Nazionale dell'Acconciatura Italiana. Un evento importante per tutti gli appassionati di acconciatura. Secondo gli organizzatori, un "tourbillon di creatività e talento", dove i migliori acconciatori d'Italia si sfideranno in una competizione all'insegna delle ultime tendenze e dell'innovazione.

Voluto da Antonio Palmieri, imprenditore napoletano, in collaborazione con l'Istituto Nazionale dell'Acconciatura Italiana (Inai), con Multicenter School e l'Accademia Campana di Giugliano, il campionato nazionale rappresenta l'occasione per ammirare da vicino le abilità degli hair stylist più promettenti.

All'evento che si terrà il 25 e 26 febbraio prossimi presso l'hotel Ramada (Via Galileo Ferraris, 40, a Napoli), si sono accreditati circa 300 partecipanti, con una previsione di pubblico di circa 3.000 persone tra addetti ai lavori e visitatori.

Alla conferenza di presentazione, oggi, hanno partecipato, tra gli altri, Antonio Palmieri, il presidente nazionale Inai Elio Vassena; Armida Filippelli, assessore alla Formazione della Regione Campania; Chiara Marciani, assessora al Lavoro ed alle politiche giovanili del Comune di Napoli e Giovanni Porcelli, consigliere regionale della Campania.



