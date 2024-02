A Napoli 'Cavalli di pace' dell'artista Masa dal 19 febbraio

A Napoli quindici cavalli marciano compatti verso un orizzonte di pace: si tratta delle opere dell'artista partenopea Masa in mostra con la personale "Cavalli di pace", a cura dell'associazione Ilmiofuoriorario presieduta da Maria Ammaturo nel Complesso Monumentale San Domenico Maggiore. Il vernissage, fanno sapere i promotori in una nota, è fissato per lunedì 19 febbraio. Appuntamento per i partecipanti alle 19,30 in Piazza San Domenico da dove partirà un breve itinerario guidato sino al Complesso di San Domenico Maggiore dove al primo piano si trova il Corridoio di San Tommaso che ospita la mostra. E' prevista un'accoglienza musicale con il chitarrista Marco Gesualdi e la cantante Rossella Rizzaro. La mostra terminerà il 24 febbraio.

"Scultura e parole si incontrano per dare vita a una visione capovolta del cavallo di Troia - spiega l'artista - I miei cavalli dalle forme tonde e morbide, diventano così portatori di parole di pace, inserite nel loro ventre attraverso una botola posta sul dorso della scultura".

Testimonial del progetto-mostra la scrittrice Maria Rosaria Selo che insieme con altri autori come Nando Vitali, Antonella Ossorio, Claudio Falco ha affidato il proprio messaggio di pace al ventre dei cavalli di Masa. Alcune librerie partenopee come Ubik, The Spark Creative Hub e IoCiSto ospitano un'opera dell'artista con accanto un libro ospiti. Ciascuno potrà lasciare il proprio messaggio di pace che verrà raccolto e inserito in una pubblicazione presentata durante il finissage di sabato 24 febbraio. Coinvolta anche l'associazione Ex Canapificio Caserta che si occupa di rifugiati.



