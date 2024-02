A Benevento domani di nuovo in marcia i trattori

"Le battaglie non si vincono in un settimana" è lo slogan coniato dagli agricoltori sanniti che domani daranno vita a Benevento a un nuova giornata di mobilitazione. Dal presidio fisso alla Rotonda dei Pentri di Benevento, partirà alle ore 8 una marcia lenta dei trattori che raggiungeranno l'istituto Agrario "Vetrone" alla contrada Piano Cappelle per incontrare gli studenti e discutere con loro del difficile periodo che sta attraversando l'intera categoria "a causa di politiche sbagliate sia a livello italiano che europeo".

Successivamente, il corteo dei trattori si sposterà presso il museo "Musa" per discutere di "agricoltura del passato e del futuro".

Infine il rientro a Benevento dove i manifestanti percorreranno punti strategici della città prima di tornare al presidio.



