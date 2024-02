Trasporti: lavori in 3 stazioni della Piscinola-Capodichino

Stazioni di Miano, Regina Margherita e Secondigliano della Piscinola-Capodichino: proseguono secondo cronoprogramma i lavori per il loro completamento. A comunicarlo è l'Eav, azienda che gestisce il servizio anche per questa linea.

In una nota, la società di trasporti sottolinea come "la messa in esercizio delle nuove stazioni, realizzate lungo la linea Piscinola-Capodichino, è prevista per giugno 2025". Inoltre viene evidenziato che "è in corso, tra le altre lavorazioni, il getto del rivestimento definitivo, con cassero mobile del tratto di galleria in avanzamento verso Capodichino".





