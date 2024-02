Stadio Collana: pm, da Corte dei Conti anche stimoli per la Pa

La procura erariale riveste "una funzione requirente, di presidio" ma "fornisce anche stimoli e sostegno alle pubbliche amministrazioni": è quanto sottolinea il pubblico ministero della procura regionale della Corte dei Conti della Campania Davide Vitale invitato alla firma dell'accordo 'ARUS-CONI Campania' per "l'organizzazione e gestione delle attività sportive" dell'impianto polifunzionale Arturo Collana del quartiere Vomero di Napoli.

La vicenda dello stadio Collana è stata al centro di un'indagine della Procura della Corte dei Conti, coordinata proprio dal pm, che ha portato alla restituzione della struttura alla Regione Campania. Un risultato frutto di una sinergia tra Regione Campania, Procura della Corte dei Conti e Guardia di Finanza all'epoca, lo scorso aprile, salutato con soddisfazione dal governatore De Luca ribadita ieri. L'indagine consentì infatti di evidenziare una serie di violazioni e difformità rispetto ai termini accettati dalla società Giano Ssd nella convenzione a valle della concessione firmata il 23 luglio del 2018, tra le varie la trasformazione in società "a fini di lucro" e l'affidamento senza gara dei lavori di riqualificazione a società riconducibili al medesimo soggetto gestore.

"La procura erariale - spiega il magistrato all'Ansa - oltre che accertare e perseguire le condotte che determinano il danno erariale, rappresenta istituzione requirente non solo di unico presidio rispetto al corretto utilizzo dei soldi pubblici, ma anche di assoluto stimolo e supporto nel favorire le pubbliche amministrazioni nell'intraprendere percorsi virtuosi di conformazione alla legittimità e al 'sindacabile' merito dell'azione amministrativa".



