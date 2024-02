San Valentino e carnevale, maxi sequestro tra Napoli e provincia

Oltre 225.000 articoli contraffatti e non sicuri, tra gadget per la festa degli innamorati e maschere di carnevale, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Napoli e provincia.

Ventidue persone sono state segnalate alla camera di commercio per violazioni ai dettami del Codice del Consumo e altre otto all'autorità giudiziarie, a vario titolo, per i reati di frode in commercio e ricettazione.

Le fiamme gialle hanno eseguito controlli a Napoli, in particolare nella zona di Gianturco, dove sono stati sequestrati circa 173mila articoli di San Valentino con il marchio CE non conforme, ma anche a Portici, Forio d'Ischia, Pompei, Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Mugnano di Napoli, Sant'Antimo, Pozzuoli, Monte di Procida, Ottaviano e Comiziano.



