"Avverrà secondo criteri di gradualità e proporzionalità" lo sgombero delle oltre 400 persone residenti nel Parco Verde di Caivano (Napoli), denunciate per invasione arbitraria di edifici per aver occupato senza alcun titolo 254 appartamenti di proprietà del Comune. Lo sottolinea in una nota il procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone la quale spiega che verranno valutate le : "condizioni personali, economiche e familiari".



