Polstrada salva neonato su raccordo Avellino-Salerno

Provvidenziale intervento di una pattuglia della Polstrada di Avellino sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, intervenuta in seguito all'allarme lanciato da una giovane coppia che stava trasportando il proprio figlio di sei mesi in ospedale ad Avellino.

Il neonato non dava segni di vita. Gli agenti hanno intercettato l'auto e l'hanno scortata fino al "Moscati" dopo aver allertato i sanitari del Pronto Soccorso. Il bambino è stato rianimato e resta sotto osservazione, ma non corre pericolo di vita.



