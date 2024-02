Polizia di Stato: Pasquale Picone nuovo questore di Avellino

Avvicendamento al vertice della Questura di Avellino. Dopo nove mesi Nicolino Pepe lascia il vertice di via Palatucci per approdare al Viminale dove lavorerà nel gabinetto del ministro alla organizzzione del G7 del prossimoottobre. Al suo posto arriva Pasquale Picone, 56 anni, originario di Ospedaletto d'Alpinolo, a pochi chilometri da Avellino, già capo della Squadra Mobile della Questura irpina e successivamente dirigente di Commissariati in Irpinia, a Napoli e dirigente dell'Anticrimine presso la Questura di Teramo. Nello scorso mese di gennaio, Picone era stato promosso dirigente superiore.



