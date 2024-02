Messaggio in bottiglia dalla Spagna ritrovato nel Napoletano

Ci ha messo più di un anno per raggiungere la costa flegrea dopo essere partito dall'isola di Maiorca, in Spagna. Un viaggio sicuramente tortuoso, visto che a compierlo è stato un messaggio scritto da Tillmann, ragazzo che quando aveva solo 11 anni ha deciso di inserire la sua breve lettera in una bottiglia.

Fa specie che nell'era dei social, un ragazzino abbia scelto questa forma (come hanno riferito Il Mattino e la Repubblica Napoli), affidando il suo pensiero (scritto in tedesco) alle correnti marine. A ritrovare l'involucro in vetro sulla spiaggia di Miseno a Bacoli è stato Dario Grande, che ha affidato il testo tradotto e la sua risposta proprio ai social network, nel tentativo di ritrovare Tillmann.

Ecco in parte la traduzione del testo contenuto nella bottiglia: "In questa bellissima giornata di sole, mando questo messaggio in una bottiglia nel suo viaggio e sono molto entusiasta di vedere chi lo troverà. Mi chiamo Tillmann, ho 11 anni e vivo a Maiorca. I miei hobby sono: leggere libri, giocare ai videogiochi, fare puzzle, costruire con i Lego. Giocare a basket, calcio e nuotare sono le mie attività sportivo-ricreative. Tra l'altro mi piace esplorare la natura, la flora e la fauna e anche il mondo acquatico ha la mia attenzione".

La risposta social, che ha fatto incetta di like e condivisioni, recita così: "Mi chiamo Dario, vivo a Bacoli e abbiamo molti interessi in comune. Il tuo messaggio è la cosa più bella che mi sia capitata negli ultimi tempi. Oggi qui è una giornata grigia e piovosa. C'è un forte vento di scirocco con onde altissime. È proprio vero che le tempeste, a volte, trasportano messaggi speranzosi che sfidano il mare per raggiungere chi cerca risposte. Immaginare questa bottiglia, con un messaggio al suo interno, viaggiare per mesi e attraversare tutto il Mar Tirreno fino ad arrivare sulla spiaggia della mia città, è la cosa più magica e vera che possa esistere di questi tempi ed è esso stesso un messaggio. Quale? Vedi Tillmann, oggi tutto è diventato così immediato e superficiale! Non ci si guarda più negli occhi e perfino i sentimenti vengono trasmessi via social. Sapere che nel mondo crescono piccoli sognatori come te è una speranza per il futuro". Poi la promessa di inviare lo stesso messaggio con una bottiglia. Nella speranza che "arrivi a un sognatore come noi".

