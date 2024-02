Le percussioni degli Ars Ludi in omaggio al maestro Battistelli

Si intitola I 2 Leoni il concerto che Ars Ludi, storico ensemble italiano di percussionisti, presenta a Napoli, domani, 15 febbraio, nel Teatro Sannazaro per la stagione musicale dell'Associazione Alessandro Scarlatti.

"Attivo da circa 40 anni - sottolinea il direttore artistico Tommaso Rossi - questo gruppo si è affermato sulla scena internazionale per la sua originale proposta di riscrittura ed interpretazione per sole percussioni di partiture scelte dalla grande produzione musicale contemporanea". Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi e Gianluca Ruggeri sono i protagonisti della compagine che si caratterizz per la sua coinvolgente attitudine performativa, affinata nel tempo e nell'attività concertistica in mezzo mondo, tra Usa, Messico, Germania, Cina, Svezia, Francia, Spagna, Grecia, Algeria, Kenya.

L'Ars Ludi, che per il concerto di Napoli accoglie il percussionista Alessio Cavaliere, si è imposta per l'esecuzione di originali trascrizioni di opere di Cage, Stockhausen, Bartok, Reich, Curran e per le collaborazioni con grandi compositori da Louis Andriessen, Jacob TV, Alvin Curran, Francesco Filidei fino a Giorgio Battistelli al quale è idealmente dedicato il concerto di Napoli. "La particolare interpretazione del repertorio contemporaneo di musica strumentale - continua Tommaso Rossi - dove ogni trama percussiva si sovrappone a codici comunicativi tradotti da diversi linguaggi dell'arte scenica, trasforma ogni loro concerto in un evento trascinante e unico allo stesso tempo". Caratteristica che è valsa al gruppo, nel 2022, un Leone d'Argento a Venezia, nello stesso anno in cui La Biennale ha premiato il compositore Giorgio Battistelli con il Leone d'Oro alla carriera.

In omaggio al "leone" Giorgio Battistelli, attualmente direttore artistico dello storico Festival Puccini di Torre del Lago, nel programma musicale ideato per il concerto di Napoli, Ars Ludi proporrà brani tratti dalle sue opere "Il libro celibe" (del 1976), "Orazi e Curiazi" (1996), "Psychopompos" (2023).

Saranno inoltre eseguiti brani di Philipp Glass ("Opening" da Glassworks del 1981) e Steve Reich ("Marimba Phase del 1967 e "Drumming Part 1" del 1970).



