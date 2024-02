Domenico Iannacone sabato al Teatro Charlot di Pellezzano

Dopo molte repliche sempre sold out in tutta Italia, sbarca al Teatro Charlot di Pellezzano lo spettacolo di Domenico Iannacone.

Sabato 17 febbraio (alle 20.30), il racconto televisivo neorealistico del giornalista molisano diventa "Che ci faccio qui - in scena", con il quale Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.

La data, fuori abbonamento, è realizzata da DLive Media, diretta da Roberto Vargiu in collaborazione con il Teatro Charlot, in partnership con la Fondazione Monte Pruno presieduta da Michele Albanese e grazie al Comune di Pellezzano.

Storie, di disagi abitativi, ingiustizie sociali e crimini ambientali, rivelate per restituire al mondo, in modo dignitoso, qualsiasi racconto di speranza e umanità.

Iannacone rompe le distanze, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nei luoghi che ha attraversato, lo spinge a compiere un viaggio tra gli invisibili, a condividere le emozioni, i ricordi, la bellezza degli incontri e la rabbia per quello che viene negato. Il teatro di narrazione diventa in questo modo anche teatro civile in grado di ricucire la mappa dei bisogni collettivi, dei diritti disattesi, delle ingiustizie e delle verità nascoste. Mentre le immagini aprono squarci visivi, facendo scorgere volti, case, periferie urbane ed esistenziali, le parole dilatano la percezione emotiva e permettono di entrare, come una voce sotterranea, nelle viscere del Paese.





