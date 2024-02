Claudio Baglioni, cori ed entusiasmo al PalaSele di Eboli

Ancora due repliche, oggi e domani al PalaSele di Eboli, per lo show di Claudio Baglioni "aTUTTOCUORE". Ieri sera, nel primo dei tre concerti previsti nell'impianto in provincia di Salerno, il pubblico ha accompagnato i 38 successi del cantautore romano in scaletta con cori e manifestazioni di entusiasmo. Baglioni ha ripercorso le tappe della sua lunga carriera in uno spettacolo caratterizzato da 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, dalle coreografie con ballerini e performer e da varie proiezioni. "aTUTTOCUORE" è realizzato con il patrocinio di Siae. Le date sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Le tappe al PalaSele, a cura di Anni 60 produzioni, sono sold out; l'ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 19, inizio show ore 21.

Il calendario degli show live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele proseguirà poi a marzo con Gazzelle per la prima volta in concerto a Eboli sabato 16 marzo con il "Dentro x Sempre Tour", mentre è fissato per sabato 20 (ore 18) e domenica 21 aprile (ore 15) il ritorno dei Me Contro Te con "Lo show dei 10 anni". Già annunciati per l'autunno le tappe di Tananai atteso venerdì 15 novembre con il nuovo tour "Tananai Live 2024" e di Alessandra Amoroso che partirà proprio dal PalaSele domenica 1 dicembre con il "Fino a qui in tour".



