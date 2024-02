Grave incidente stradale nella notte in pieno centro di Avellino per fortuna senza gravi conseguenze. Un'auto con a bordo padre e figlio di 19 anni dopo aver sbandato ha tamponato violentemente tre auto in sosta lungo via Francesco Tedesco.

Entrambi hanno rimediato lievi ferite e varie contusioni curate sul posto dai sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno rimosso le auto incidentate e messo in sicurezza la carreggiata.





