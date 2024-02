Torna a Napoli 'AstraDoc', viaggi nel cinema del reale

Torna AstraDoc, Viaggio nel cinema del reale", la rassegna di sedici film curata da Arci Movie al Cinema Academy Astra di Napoli, sede didattica dell'Università Federico II che affianca Parallelo 41 Produzioni e Coinor nella realizzazione degli appuntamenti del venerdì. Dal 16 febbraio, al via con Francesco Munzi e il suo "Kripton", fino al 3 maggio, saranno tanti gli ospiti della XIV edizione curata da Antonio Borrelli. Tra le collaborazioni anche quella con "Mondovisioni", i film della rivista Internazionale. Il 23 febbraio doppia riflessione sull'America nell'anno delle elezioni presidenziali: alle ore 19 "Stonebreakers",di Valerio Ciriaci, alle 21 il regista Emanuele Mengotti presenta "West of Babylonia".

"L'avamposto", anteprima napoletana dalle Giornate degli Autori sarà accompagnato dal regista Edoardo Morabito il 1° marzo e preceduto alle ore 19 dalla presentazione del libro "Venti di cinema. Recensioni di cinema italiano dal 1990 al 2010" di Alberto Castellano. L'8 marzo due esclusive in città: alle 19 "Seven Winters in Tehran" di Steffi Niederzoll, dalla Berlinale 2023 sulla storia di Reyhaneh Jabbari, 19enne iraniana condannata a morte, a seguire la regista Ludovica Fales presenta "Lala", vincitore del premio "Corso Salani" al Trieste Film Festival, racconto di una ragazza rom. Il 15 marzo alle 19 "Lynch/Oz" di Alexandre O. Philippe e alle 21 "The Fire Within - A Requiem for Katia and Maurice Krafft" di Herzog. Il 22 marzo anteprima a Napoli per "16 millimetri alla rivoluzione" di Giovanni Piperno accompagnato da Luciana Castellina. Due esclusive il 5 aprile: "The Lost Souls of Syria" di Garance Le Caisne e Stéphane Malterre e "20 Days in Mariupol" di Mstyslav Chernov, premio del pubblico al Sundance e in nomination all'Oscar 2024. Il 12 aprile "Bellezza, addio" di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese. Il 19 aprile due film napoletani: "30 anni di cinema a Ponticelli" di Isabella Mari e "Tempo d'attesa" di Claudia Brignone, premio speciale della giuria al Torino Festival. Chiusura il 3 maggio con un focus politico: "La giunta" di Alessandro Scippa, e "Mi pais imaginario" ultima opera del maestro Patricio Guzman, dal festival di Cannes.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA