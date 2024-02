Protesta trattori, annunciato corteo a Napoli domani

Prosegue il presidio degli agricoltori di Acerra (Napoli), che da una settimana hanno posizionato i propri trattori a bordo della strada che conduce agli ingressi del centro commerciale 'Le porte di Napoli' della vicina Afragola. I manifestanti domani raggiungeranno il capoluogo campano a bordo dei propri mezzi, alcune decine, per sfilare in corteo e far comprendere le ragioni della protesta, non ritenendo sufficienti gli impegni assunti finora dal Governo.

"Siamo una realtà importante del settore agricolo italiano - spiegano i manifestanti - e vogliamo spiegare le ragioni della nostra protesta. Non vogliamo creare disagi ai cittadini, ma solo farci ascoltare da chi ci governa". Gli agricoltori, in questi giorni, hanno ricevuto la solidarietà di molte associazioni locali.



