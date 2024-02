Protesta studenti Napoli nella sede dell'ufficio regionale

Un gruppo di studenti napoletani ha occupato in mattinata la sede dell'ufficio scolastico regionale esponendo sulla facciata uno striscione contro la riforma della ' Buona scuola'.

" Abbiamo deciso di iniziare così il nostro decimo compleanno - hanno spiegato su un comunicato gli studenti appartenenti ai Kaos ( Kollettivi Autonomi per l'Organizzazione Studentesca), andando a portare direttamente nella casa dell'amministrazione locale, le problematiche a cui la risposta delle istituzioni fino ad ora è un inaccettabile silenzio ".

" Il clima che si respira nelle nostre scuole - denunciano - è ormai insostenibile e il progetto del ministro dell' Istruzione Valditara ci è molto chiaro: fare di presidi e professori degli sceriffi e degli alunni concorrenti ".

" Tutto questo - si legge nel comunicato - in un quadro generale di repressione come ad esempio la sospensione in massa di nostri compagni e le nostre compagne dopo l'occupazione dell'istituto "De Liguori" di Acerra. La riforma "Buona Scuola" mette alla luce il processo di aziendalizzazione che continua ad essere un problema per le nostre scuole e che ha causato la morte di tre studenti, Lorenzo, Giuseppe e Giuliano".

"Con la frase "Contro il vostro modello di scuola" scritta sul nostro striscione, urliamo a gran voce che abbiamo più che mai bisogno un sistema scolastico radicalmente diverso che non sia più basato sul merito e sulla competività ma che si fondi sulla crescita collettiva, attraverso spazi di discussione dedicati ai reali bisogni degli studenti e delle studentesse come ad esempio una scuola solidale e inclusiva nei confronti minoranze o che si occupi dell' educazione sessuale e affettiva".



