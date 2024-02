Ariano Irpino, detenuto aggredisce un agente

Un detenuto nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha distrutto un computer e aggredito un agente della Polizia Penitenziaria all'interno dei locali che ospitano l'infermeria. L'ennesima aggressione viene denunciata dalla Uilpa. Il detenuto, che già nei giorni scorsi si era segnalato per comportamenti aggressivi e violenti, è stato bloccato dall'intervento degli agenti in servizio.

L'agente ferito, un sovrintendente capo, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso del locale ospedale.

Il carcere irpino ospita più di trecento detenuti a fronte di una disponibilità di 270. Per fronteggiare le carenze di organico, il sindacato rinnova la richiesta a governo e ministero di varare un piano straordinario di assunzioni e di disporre il trasferimento di detenuti con patologie psichiatriche e tossicodipendenti in strutture diverse dal carcere.



