Gdf sequestra 50 chili di cocaina e arresta tre persone

Oltre 50 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel Napoletano nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di tre persone.

Il blitz è stato effettuato dai Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego Aversa, che hanno fermato per un controllo un autoarticolato con cisterne per il trasporto di prodotti petroliferi lungo il tratto napoletano dell'A1 nel comune di Caivano; a bordo c'erano tre persone, due delle quali già note alle forze dell'ordine, che hanno subito manifestato nervosismo alla vista dei finanzieri, che hanno così deciso di effettuare una dettagliata perquisizione, anche perché nella cisterna non c'era alcun prodotto petrolifero.

Così in una delle cisterne è stato notato un telo di colore scuro, sotto il quale sono stati rinvenuti tre borsoni con 46 panetti contenenti cocaina, di peso complessivo di oltre 51 kg, che sul mercato avrebbero fruttato 5 milioni di euro. Sono dunque scattate le manette per i tre uomini.



