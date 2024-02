Agguato nel Napoletano, pregiudicato giustiziato sotto casa

Agguato mortale nella notte a Boscoreale (Napoli) dove i carabinieri sono intervenuti a via Settetermini, isolato 8, per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto hanno rinvenuto il corpo senza vita di Davide Fiorucci, 29 anni, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato avvicinato da ignoti mentre stava rincasando ed ucciso con una vera e propria esecuzione: una decina i colpi d'arma da fuoco calibro 9x21 esplosi.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e del Nucleo investigativo oplontino impegnati nel ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e la sua matrice che potrebbe essere di natura camorristica.



