Valle Vitulanese:Festa dell'Annunziata alla ricerca delle radici

Celebrare un evento ricco di storia e fede come la Festa dell'Annunziata e riflettere anche su usanze antiche come lo scambio della 'cupeta' antica tradizione in cui un pezzo di torrone bianco diventa simbolo di amore eterno tra fidanzati, un rituale che ha profondamente segnato la storia locale. Con questi obiettivi sabato prossimo, 17 febbraio, alle 19, nella Basilica della Santissima Annunziata e Sant'Antonio di Vitulano (Benevento), si terrà il convegno di presentazione della seconda edizione della festa (in programma in primavera) all'insegna di fede, devozione e momenti di aggregazione per gli abitanti della Valle Vitulanese.

Organizzato dal Comitato Festa, nato lo scorso anno con l'intento di sostenere il 'guardiano' Padre Izaias Rosa da Silva e i frati del Convento di Sant'Antonio nell'organizzazione, l'evento coinvolge la Provincia di Benevento, l'Ente Parco Regionale Taburno Camposauro, la Comunità Montana del Taburno, i Comuni di Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Tocco Caudio e Vitulano. La Festa dell'Annunziata, sottolineano i promotori, "non è solo un momento di gioia e festa, ma un importante ritorno alle radici storiche della Valle Vitulanese". Verrà ripercorsa anche la storia che ha segnato l'inizio di una celebrazione che continua a unire le comunità del comprensorio. Il convegno sarà aperto da padre Izaias Rosa da Silva, seguito dalla presentazione della festa a cura di Mario Buono. Mario Pedicini parlerà di tradizione e identità, Carmine Meoli approfondirà il concetto di identità della Valle, padre Domenico Tirone condividerà riflessioni sul culto dell'Annunziata, Gabriele Pastore porrà attenzione alla storia e al significato della "cupeta" dell'Annunziata, don Biagio Corleone guiderà alla scoperta delle festività peculiari della Valle. Le conclusioni saranno affidate a mons. Sabino Iannuzzi mentre l'evento sarà moderato da Angelo Cerulo. Tra gli eventi previsti per la Festa dell'Annunziata, uno dei momenti più significativi sarà, come detto, "lo scambio della 'cupeta'". Un discorso che ha un valore identitario ma anche economico (sono state finora coinvolte due pasticcerie della Valle per produrre il torrone).



