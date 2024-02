Tre vittime in diversi incidenti nel Casertano

Tre vittime in due distinti incidenti stradali, ieri, nel Casertano.

Nella tarda serata, a Marcianise, il 67enne Giuseppe Mavilio è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro il Castel Loriano, edificio risalente al 1300 oggi di proprietà privata ma sotto tutela del Ministero dei beni culturali.

Sempre ieri, a Castel Volturno, altre due uomini, un 82enne e un 40enne, sono morti in seguito al violento scontro che ha coinvolto le auto su cui rispettivamente viaggiavano.

A Marcianise invece il 67enne, dipendente delle Poste e residente a Grumo Nevano (Napoli), avrebbe fatto tutto da solo.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della locale Compagnia, avrebbe infatti prima urtato una vettura imboccando poi contromano una rotonda e schiantandosi contro la struttura del castello. L'ipotesi è che possa avere avuto un malore, visto che sull'asfalto non sono state trovate tracce di frenata. La salma è stata comunque portata, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta per l'autopsia.



