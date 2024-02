Stellantis: Manfredi, Pomigliano è luogo simbolo per automotive

"Pomigliano non è un luogo qualsiasi, è la città dove sono state fatte le prime auto in Italia, il luogo simbolico della presenza dell'automotive nella politica italiana". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, partecipando a un incontro organizzato dal Pd a Pomigliano d'Arco per discutere del futuro dello stabilimento locale di Stellantis.

"Questa per l'automotive è una battaglia sacrosanta che va fatta a Roma e in Europa - ha proseguito - Lo stabilimento di Pomigliano è il migliore come performance di tutta Stellantis.

Non possono dire che il problema è lo stabilimento, ma la scelta politica precisa di non garantire futuro e prodotti. Non possiamo essere vittime dello scontro politico tra il governo Meloni ed Elkann".

Secondo Manfredi, inoltre, la transazione ecologica "non può essere pagata dal ceto medio. Se l'elettrico non tira - ha sottolineato - è anche perché il ceto medio non se lo può permettere".



