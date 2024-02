Perseguitava l'ex compagna, uomo arrestato a Benevento

Nel pomeriggio del 2 febbraio era stato sorpreso mentre urlava gravi minacce nei confronti dell'ex compagna e dava pugni sul finestrino dell'auto della donna per costringerla ad uscire. L'uomo di 38 anni, originario della provincia di Caserta, è stato arrestato dalla polizia per atti persecutori. A chiedere aiuto alla sala operativa della polizia di Benevento era stata la stessa vittima. Alcuni equipaggi dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Squadra Mobile hanno colto in flagranza di reato l'aggressore che è stato fermato dagli operatori e condotto in Questura. Dopo aver ricevuto la denuncia da parte della donna minacciata, l'uomo, in passato più volte denunciato per analoghi comportamenti, è stato arrestato e, per disposizione del pubblico ministero di turno, condotto presso la locale casa circondariale. A seguito dell'udienza di convalida, il Tribunale di Benevento ha convalidavato l'arresto eseguito e confermato la misura della custodia cautelare in carcere.



