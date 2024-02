Manzo (BCC), pronti a sostenere costruzione porti e consumi

"La nostra è una proposta in tre direzioni: sostenere, attraverso la nostra sezione di project financing, la costruzione di porti, aiutare i costruttori che hanno bisogno di investimenti e circolante per costruire gommoni e barche, finanziare i consumatori con facilitazioni in termini di tassi: bisogna fare in modo che i consumi si risveglino per sostenere l'intera filiera". Così Amedeo Manzo, presidente di BCC (Banca di Credito Cooperativo) di Napoli, al convegno inaugurale della 50ma edizione del Nauticsud, promosso da AFINA e Mostra d'Oltremare. BCC-gruppo Iccrea è disponibile, dunque, a entrare nelle società che vogliono realizzare i porti? "Il project financing è un'attività mista con enti pubblici, privati e banche - ha detto - Ci candidiamo a essere parte attiva nella costruzione di porti. Laddove si determineranno opportunità per il diporto, ci saremo".

Il tema della carenza dei posti barca è centrale. "Napoli necessita di posti barca - ha affermato il presidente di ASDP del Tirreno centrale, Andrea Annunziata - ma tutti devono dare il loro contributo". "Oggi esistono le opportunità e vanno colte" ha detto il docente universitario Mario Calabrese. "Gli Stati generali della nautica devono portare ad un confronto tra i protagonisti, ma anche ad azioni incisive per rafforzare il comparto in Campania e a Napoli": così il presidente e la consigliera delegata della Mostra d'Oltremare, Remo Minopoli e Maria Caputo. Sostegno alle imprese del settore è stato assicurato dal rappresentante della Camera di Commercio partenopea, Antonino Della Notte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA