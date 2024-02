Manfredi, a Napoli si punta su tre porti turistici

Per la nautica di diporto il progetto del Comune di Napoli è quello di realizzare, potenziando anche l'esistente, tre spazi portuali in città: uno a Nisida nell'area di Bagnoli-Coroglio, uno a Mergellina, un altro nella zona Est. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi parlando all'inaugurazione della 50ma edizione del Nauticsud, il Salone internazionale della nautica promosso da Afina (Associazione filiera italiana della nautica) e dalla Mostra d'Oltremare.

"Per Nisida - ha spiegato Manfredi - è stata presentata da poco una proposta di project financing che riguarda parzialmente l'area fuori dal Sito di interesse nazionale - Sin - Bagnoli-Coroglio, e parzialmente l'interno della zona Sin. E' stato attivato un tavolo interistituzionale per esaminare la proposta di un gruppo di imprenditori che coinvolge anche chi già opera sul territorio".

Nell'area di Mergellina, poi, l'idea punta ad un "potenziamento dell'esistente con un allungamento della diga foranea; è una zona di vincolo e l'autorizzazione della Sovrintendenza è determinante", ha aggiunto il primo cittadino.

"Siamo in attesa di una proposta degli operatori privati per portare avanti il progetto. Il tutto con una serie di interventi per i servizi a terra e di risistemazione della banchine".

"Infine, abbiamo riavviato il lavoro sull'area dell'ex Porto Fiorito, nella zona Est, a Vigliena, dove c'è anche un problema di bonifiche - ha continuato Manfredi -. Nell'ambito dell'accordo firmato con il ministero dell'Ambiente qualche settimana fa abbiamo incluso anche l'area a terra, avviando un percorso di bonifica propedeutico alla valutazione di una proposta eventuale di un porto turistico". I fondi per le infrastrutture portuali dovrebbe provenire da capitali privati.

"Il sindaco ha centrato il problema e ha scelto i siti giusti - ha detto il presidente di Afina, Gennaro Amato -. Il potenziamento di Mergellina è la cosa più semplice da realizzare, forse in due anni una volta ottenute le autorizzazioni; si potrebbero avere 350 posti barca in più. La proposta per Mergellina è di Afina ma siamo aperti a tutti gli imprenditori che vogliono mettersi con noi".



