Il maltempo blocca i collegamenti veloci con Capri

La forte tempesta di scirocco e libeccio che ha investito il golfo di Napoli ha bloccato dalle prime ore di questa mattina tutti i collegamenti veloci per Capri e dalla terraferma per l'isola azzurra. Unica partenza quella della prima nave della Caremar che sosta nel porto di Capri durante le ore notturne e che ha riportato a Napoli i passeggeri.

Dalle compagnie di navigazione hanno fatto sapere che il forte vento che ancora soffia sull'isola e che probabilmente continuerà per l'intera giornata consentirà l'unica partenza straordinaria di rientro da Napoli per Capri alle ore 16 per riportare sull'isola cittadini residenti che erano partiti questa mattina e chi lavora sulla terraferma durante la settimana. Se le condizioni del mare e del vento non miglioreranno sarà questo l'unico collegamento per oggi tra l'isola azzurra e Napoli, proprio nel giorno che apre i giorni del Carnevale, i cui festeggiamenti e le sfilate, sia a Capri che ad Anacapri, sono stati annullati a causa del maltempo.

Vento forte, collegamenti a singhiozzo per Ischia e Procida

Il forte vento che soffia da sud da alcune ore e che ha reso il mare nel golfo di Napoli molto mosso, sta ostacolando la regolarità dei trasporti marittimi per Ischia e Procida. Al momento risultano sospese tutte le corse degli aliscafi per le due isole, sia da Napoli Molo Beverello che da Pozzuoli; la avverse condizioni meteomarine stanno penalizzando anche i collegamenti effettuati con le navi: sono state cancellate infatti anche alcune corse dei traghetti per Casamicciola e Marina Grande. Il previsto perdurare del maltempo potrà provocare ulteriori cancellazioni dei collegamenti previsti per il pomeriggio e la serata; prima di mettersi in viaggio è consigliabile consultare i siti internet ed i call center delle compagnie di navigazione per avere notizie aggiornate sulle corse assicurate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA