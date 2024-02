Domani Marano festeggia il patrono San Castrese

Domani la Chiesa napoletana, festeggia San Castrese, patrono di Marano di Napoli.

La Chiesa di San Castrese a Marano, guidata da don Luigi Merluzzo, con la collaborazione di fra Sereno, è la chiesa madre, ubicata nel punto più antico della città, ed è il punto di partenza della comunità ecclesiale maranese. Numerose attività si concentrano nel suo tessuto pastorale: dall'Acr, che guida bambini e ragazzi, ai gruppi Giovanissimi. Attività importante è anche quella del Gruppo Cana, itinerario formativo per sposi, famiglie (con e senza figli), coppie in difficoltà, fidanzati prossimi al matrimonio, coniugi soli; del Cammino Neocatecumenale, itinerario di iniziazione cristiana post-battesimale per giovani, adulti e famiglie. Presenti numerosi percorsi pastorali di vita cristiana come Fede e Luce, associazione che ha come scopo la creazione di legami profondi fra le persone con un handicap mentale, le loro famiglie e gli amici; le Sentinelle Mariane Missionarie, associazione nata all'interno della Parrocchia, ma operante sull'intero hinterland; l'associazione dei Salesiani cooperatori, che venne fondata il 9 maggio 1876 dallo stesso don Bosco; La Famiglia, un'associazione di volontariato d'ispirazione cristiana fondata nel 1990 e legata alla comunità parrocchiale con cui condivide progetti e iniziative di promozione sociale ed inoltre la storica Unione Cattolica Operaia S.Castrese, fondata nel 1909 e rinata nel 2015.

Il tessuto parrocchiale comprende le vicine diaconie: quella di San Marco affidata a Giuseppe Di Maro, la diaconia collinare del Castello, affidata a Giovanni Occupato, e quella della Recca, affidata a Rosario Fraioli, dove è ubicata la chiesa del Venerabile Raffaello Delle Nocche, nato a Marano e battezzato nella Chiesa di San Castrese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA