De Giovanni e i fischi a Geolier, 'le vittorie si rispettano'

"Se dovessero essere i fischi di un paese ancora diviso in due, come in tanti sostengono, sarebbero un'umiliazione nazionale". Lo scrittore Maurizio De Giovanni in un post pubblicato su Facebook torna a parlare del rapper Geolier (che aveva criticato nei giorni scorsi per la scrittura del suo testo in un napoletano poco ortodosso) all'indomani della vittoria nella serata delle cover al festival di Sanremo, contestata dal pubblico dell'Ariston.

"Io però credo che siano più semplicemente e tristemente i fischi dei vecchi di fronte alla vittoria dei giovani, per un gusto che sta cambiando e per la felice invasione di un territorio che si riteneva, follemente, di esclusiva proprietà. In ogni caso, le vittorie si rispettano. E noi, qui, siamo molto felici per uno dei nostri ragazzi, che vince a modo suo" sottolinea De Giovanni.

Specificando poi le sue personali preferenze: "Io, da padre, mi sono sentito morire di tenerezza per Angelina Mango e per Roberto Vecchioni e Alfa; ma quello è un problema mio".



