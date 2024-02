Da Geolier a Annalisa e Irama, problemi ma continuate a votare

Si moltiplicano sui social gli appelli degli artisti in gara a Sanremo ai fan a continuare a votare, nonostante i problemi che si stanno registrando nel televoto.

"Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l'sms di conferma della votazione" dice Annalisa nelle stories di Instagram. "Continuate a votare finché non arriva la conferma, non fermatevi, purtroppo le linee sono bloccate", aggiunge Geolier. Sui coail anche Irama si rivolge ai fan: "Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato". Anche Alessandra Amoroso avverte: "C'è un problema con il televoto, e i tecnici riferiscono che bisogna continuare a votare finché non si riceve la conferma".



