Crisi Salernitana, Filippo Inzaghi verso l'esonero

La Salernitana è pronta a cambiare il terzo allenatore in stagione. Dopo la sconfitta interna nello scontro salvezza contro l'Empoli, la società campana è orientata a sollevare dall'incarico Filippo Inzaghi. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali ma il tecnico nativo di Piacenza sembra avere le ore contate.

Inzaghi questa mattina ha diretto regolarmente la ripresa degli allenamenti al centro sportivo Mary Rosy.

Contemporaneamente il dg Walter Sabatini ed il presidente Danilo Iervolino si sono confrontati sulla posizione del tecnico che, subentrato ad ottobre a Paulo Sousa, ha collezionato solo 10 punti in 16 partite. Un rendimento che dovrebbe costargli la panchina. In caso di esonero la Salernitana sta pensando ad uno tra Davide Ballardini e Leonardo Semplici. Ma sul taccuino di Sabatini ci sarebbero anche altri profili.



