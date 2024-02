Chiede soldi per non divulgare foto, donna presa nel Salernitano

Avrebbe estorto, dallo scorso mese di giugno, alcune migliaia di euro ad una donna con la minaccia di divulgare video e foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi. E con questa accusa i carabinieri di Cava de' Tirreni, nel Salernitano, hanno arrestato una 58enne del posto che ora è agli arresti domiciliari e che deve rispodere di estorsione aggravata e continuata.

Le indagini dei militari, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, sono state avviate a seguito della denuncia della vittima che si è presentata in caserma ed ha raccontato delle continue richieste di denaro, Ma all'ultimo appuntamento si sono presentati i carabinieri che hanno arrestato in flagranza di reato la 58enne.



