Borrelli, al campo rom di Giugliano nulla è cambiato

"Dopo la tragica morte in questo campo della piccola Michelle purtroppo nulla è cambiato. Le condizioni nelle quali vivono i bambini della comunità sono addirittura peggiorate, a dir poco drammatiche. Costretti a giocare tra cataste di rifiuti, topi e allacciamenti abusivi con cavi elettrici che attraversano le baracche senza alcuna misura di protezione. Una condizione intollerabile per la quale, ho sentito il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Mi hanno comunicato che è prevista una seduta del Comitato per la sicurezza che si terrà il prossimo 15 febbraio in Prefettura proprio su questo campo". Lo ha detto il parlamentare dei Verdi, Francesco Borrelli che ha visitato il campo sorto alcuni in via Carrafiello, alla periferia di Giugliano. Il mese scortso è dedecuta una bimba di sette anni folgorata da una scossa elettrica.

"La priorità è quella di scongiurare nuove tragedie tutelando la salute e l'incolumità dei bambini presenti nel campo; in secondo luogo vanno affrontati i temi degli allacciamenti abusivi alle utenze e della continua combustione di rifiuti che poi si trasformano in roghi incontrollabili. Bisogna chiarire definitivamente l'equivoco di fondo che riguarda tutti i campi: se sono abusivi vanno liberati e le famiglie devono essere trasferite in strutture sicure; se sono regolari devono essere garantiti i servizi essenziali e le condizioni di vita di chi ci vive, a partire dalla scolarizzazione dei bambini che sono oltre la metà degli abitanti di questi luoghi in condizioni igienico sanitarie inaccettabili", ha aggiunto Borrelli.



