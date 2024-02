A Benevento deposta corona di alloro in memoria di Palatucci

Alla Questura di Benevento il prefetto Carlo Torlontano e il questore Giovanni Trabunella hanno deposto una corona di alloro in memoria del Funzionario della P.S. Giovanni Palatucci, nell'anniversario della sua morte avvenuta il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau.

Una cerimonia per tenere viva la memoria delle tragedie del passato come monito per le generazioni future affinché possano trarre insegnamento per costruire un futuro di pace. Questo il senso della commemorazione che si è tenuta oggi nel cortile della Questura, dinanzi all'albero di ulivo a lui dedicato nel 2022 dalla Polizia di Stato.

Presenti alla cerimonia, oltre al cappellano della Polizia di Stato don Giancarlo D'Ambrosio, anche una rappresentanza della Polizia di Stato e dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Giovanni Palatucci, funzionario di Polizia, già Questore Reggente di Fiume, originario di Montella (Av), fu alunno del liceo classico "Giannone" di Benevento negli anni 1925 - 1926. Grazie al suo impegno permise a numerosi ebrei di essere salvati dall'Olocausto, Giovanni Palatucci è stato riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" e proclamato "Servo di Dio".



