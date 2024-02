Un giovane muore in un incidente stradale, due feriti gravi

Un giovane di 22 anni è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi in via Tavernanova a Cicciano, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per la ricostruzione della dinamica.

Una Fiat 500 guidata da un 23enne e con due passeggeri a bordo, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Un 22enne è morto sul colpo mentre un 24enne, insieme con il conducente, sono stati portati all'ospedale di Nola e sono ricoverati, in prognosi riservata.

Auto sequestrata, documenti di circolazione e assicurazione risultati in regola.

Indagini in corso per chiarire la dinamica.

La salma è stata portata al 2° Policlinico di Napoli per gli esami autoptici.



