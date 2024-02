L'edizione 2024 della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della Diocesi di Nola prenderà il via domani 10 febbraio, alle 10, presso la biblioteca storica del Seminario vescovile: "Democrazia è partecipazione. Al servizio del territorio e della Comunità" il tema di quest'anno.

L'Equipe di coordinamento della Scuola, guidata dalla responsabile Giuseppina Orefice - anche segretaria diocesana del Movimento lavoratori dell'Azione cattolica - ha scelto di iniziare il nuovo percorso invitando il direttore dell'Istituto Acton di Roma, Michael Severance, che relazionerà sul tema "Le parabole: le grandi perle sull'etica sociale".

«Abbiamo voluto iniziare questa nuova edizione mettendo al centro prima di tutto la Parola: la cura del bene comune e l'economia virtuosa che con la Scuola promuoviamo, attraverso la formazione, sono ispirate al Vangelo, non ne possono prescindere - spiega Orefice -. Per questo ad aprire il cammino di quest'anno sarà il direttore dell'Istituto Acton, una realtà che sostiene la formazione in campo economico insistendo sulla connessione che può esistere tra virtù e pensiero economico, coniugando i principi del libero mercato con quelli cristiani».

Interverranno all'inaugurazione, in programma domani, anche il vicario episcopale per la Carità e la Giustizia della Diocesi di Nola, don Aniello Tortora, e il direttore dell'Ufficio diocesano di pastorale sociale, don Giuseppe Autorino. La Scuola sociopolitica e imprenditoriale è infatti una realtà dal carattere profondamente diocesano: «Ogni edizione - conclude la responsabile del percorso formativo, Giuseppina Orefice - è frutto di una stretta collaborazione tra uffici e associazioni diocesani».

Tre i moduli formativi proposti. Il primo sarà dedicato alla Costituzione italiana, con incontri su "75 anni e non sentirli - L'attualità dei principi costituzionali" (29 febbraio 2024) e "La riforma della Costituzione: quali possibili orizzonti?" (14 marzo 2024).

La seconda sessione verterà su "Economia e Politica", affrontando le tematiche "Europa, Italia e Mezzogiorno: il doppio divario" (18 aprile 2024) e "Donne e lavoro: armonizzare i tempi di vita della famiglia" (2 maggio 2024). La terza sessione, infine, fornirà due focus sulla Dottrina sociale della Chiesa, relativi a "Fecondare e fermentare la società con il Vangelo" (30 maggio 2024) e "Laudate deum: Camminare in comunione e con responsabilità" (6 giugno 2024). Sono previsti anche tre laboratori per approfondire le figure di Alcide De Gasperi, (21 marzo 2024), a cura della Fondazione De Gasperi; Tina Anselmi (16 maggio 2024), al quale interverrà Rosy Bindi, già parlamentare e ministro della Repubblica Italiana; don Luigi Sturzo (20 giugno 2024), con la partecipazione di Flavio Felice, professore di Dottrine economiche e politiche presso l'Istituto pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense. Tra i relatori che guideranno i partecipanti nel percorso formativo, che si annuncia intenso e entusiasmante, ci saranno: Umberto Ronga, professore di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico Il; Renato Briganti, professore di Istituzioni di Diritto pubblico, sempre presso la Federico II; Gaetano Vecchione, professore di Economia applicata, anch'egli federiciano; don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio di pastorale sociale e lavoro della Conferenza episcopale italiana; Mario Cappella, direttore dell'Ufficio di pastorale sociale della diocesi di Acerra. Tutti gli incontri si terranno presso il Salone lucido del Seminario vescovile di Nola, dalle 18:30 alle 20:30.



