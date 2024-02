Polizia di Stato, Moretta nuovo vicario del questore ad Avellino

Il primo dirigente della Polizia di Stato Francesco Moretta è nominato vicario del Questore di Avellino. Moretta ha ricoperto diversi incarichi in varie questure d'Italia: nel 2017 ha fatto ritorno in Campania come dirigente della DIGOS di Napoli, per poi assumere la dirigenza della Divisione Anticrimine di Caserta, mettendo a segno duri colpi contro la criminalità organizzata con sequestri di patrimonio illecito per decine di milioni di euro. Alla direzione delle ÑIGOS di Perugia e di Cagliari prima ancora che di quella di Napoli ha diretto indagini sul terrorismo nazionale e internazionale e ha eseguito, su provvedimento del Ministro dell'interno, numerose espulsioni di cittadini stranieri radicalizzati, per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Ha diretto numerosi e delicati servizi di ordine pubblico in occasione di importanti manifestazioni, politiche, di rivendicazione sociale e sportive.



