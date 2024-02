L'Empoli vince a Salerno, i granata sempre più ultimi

L'Empoli batte 3-1 la Salernitana in trasferta e, per la prima volta, si tira fuori dalla zona retrocessione. Per i toscani è l'ottavo punto in quattro partite dopo il cambio di allenatore. Sprofonda, invece, la squadra campana che resta ultima e staccata.

La Salernitana sente il peso della partita e scende in campo troppo contratta e tesa. L'Empoli, guidato dall'ex Davide Nicola, interpreta bene la partita, riuscendo a far male ai campani soprattutto in velocità.

Il primo tempo è quasi tutto di marca toscana e la retroguardia della Salernitana in più di una circostanza vacilla. Sul fronte opposto Dia, schierato nel ruolo di prima punta, è troppo isolato e l'Empoli riesce ad annullarlo. A sbloccare l'equilibrio è, però, un episodio: Cambiaghi, partendo dalla sinistra, si accentra e calcia a giro, Zanoli colpisce di testa e la palla finisce alle spalle del suo portiere.

Inzaghi perde per infortunio Pierozzi ed è costretto a cambiare assetto: difesa a quattro (4-3-3) e Weissman nel tridente offensivo. Si va al riposo con l'Empoli avanti. Nel secondo tempo Inzaghi prova ad aumentare il peso offensivo della sua squadra e al 24' Candreva scodella dalla destra, Weissman prende il tempo alla difesa toscana e di testa agguanta il pari.

Sul risultato di 1-1 Nicola riesce a riorganizzare la squadra, inserendo subito Fazzini e Niang. E la mossa si rivela vincente: al 41' il classe 2003 sfonda in area e viene atterrato da Pellegrino. L'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Niang è di ghiaccio e spiazza Ochoa. Nel finale Cancellieri chiude i conti in contropiede, regalando tre punti d'oro ai toscani. Per la Salernitana è notte fonda.



