Investito e ucciso dalla propria auto mentre chiude il garage

Investito dalla propria auto mentre chiudeva il garage. E' morto così a Casagiove (Caserta), in via Quartier Nuovo, un uomo di 80 anni; è accaduto stamani.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Marcianise) che hanno liberato l'uomo, ormai deceduto. Secondo quanto emerso, l'80enne era uscito di casa dal garage ed in procinto di chiudere il cancello del box, quando l'auto, forse per il freno a mano non inserito, lo ha travolto schiacciandolo.



