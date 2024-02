Giornata del Malato, lectio su "umanizzazione" del vescovo

Prendersi cura del malato in quanto persona: in occasione della Giornata del Malato, il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, lunedì prossimo terrà una lezione sulla "umanizzazione" rivolta al personale sanitario, infermieristico e socio-sanitario dell'ospedale "Moscati" di Avellino.

L'iniziativa, promossa dal Servizio di assistenza religiosa dell'azienda ospedaliera irpina, intende rappresentare l'occasione per sensibilizzare gli operatori sanitari sull'opportunità di un approccio compassionevole rispetto ai bisogni relazionali, psicologici e religiosi dei pazienti.

L'iniziativa sarà introdotta dal dg del "Moscati" Renato Pizzuti.



