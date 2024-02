Dodici appartamenti sgomberati a Napoli

Dodici appartamenti sono stati sgomberati al civico 113 in via Francesco Solimena, nel quartiere Vomero a Napoli dove, probabilmente per infiltrazione di acqua nel sottosuolo, un'ala dello stabile - a causa di una scala ritenuta a rischio crollo - è stata evacuata dai Vigili del Fuoco e dai servizi comunali. Sono al lavoro anche le squadre di ABC, l'Azienda di gestione idrica della città, che al momento hanno sospeso la fornitura di acqua in via Solimene per la verifica della rete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA