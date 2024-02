Caivano: il prefetto di Napoli, 'ripristinare la legalità'

Nell'incontro di stamani a Caivano con il parroco don Maurizio Patriciello, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha ribadito l'importanza di "portare avanti tutte le iniziative necessarie per ripristinare la legalità, di cui sono parte integrante le ordinanze di sgombero adottate della Procura della Repubblica Napoli Nord, concernenti 254 alloggi di Parco Verde".

Il prefetto ha quindi sottolineato l'esigenza di "tutelare i nuclei familiari, soprattutto laddove vi siano minori e soggetti fragili". In questo senso, ha concluso di Bari, "è massimo l'impegno delle istituzioni per contrastare le situazioni di degrado e salvaguardare chi si trova in situazioni di particolare disagio sociale e vulnerabilità".



