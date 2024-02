Agraria,studenti e tecnici raccolgono agrumi per meno agiati

A Portici viene scritta una pagina di solidarietà e altruismo: studenti e tecnici del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II hanno raccolto agrumi dagli spazi verdi della Reggia, dove ha sede il Dipartimento, per donarli alla chiesa di Sant'Antonio che si prende cura di famiglie meno agiate.

Gli agrumi raccolti, circa 300 chili, vengono destinati ai più bisognosi seguiti dalla chiesa di Sant'Antonio in via Università. "Una catena solidale che ha avuto come ultimo anello quelle persone individuate dalla Parrocchia di Sant'Antonio. Un gesto che risponde in modo concreto ad esigenze anti spreco e che, al tempo stesso, può rappresentare un piccolo sostegno a quelle famiglie che riscontrano problemi anche per una semplice spesa quotidiana", scrive il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, su facebook. "Ancora una volta il Dipartimento di Agraria della Università Federico II e le istituzioni locali della Città di Portici si distinguono per la propensione verso il prossimo che si snoda in tante differenti iniziative. Le donazioni e le attività di solidarietà continueranno anche nelle prossime settimane per raggiungere ulteriori centri".



