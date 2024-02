Abusivismo in zone vincolate a Ischia e Procida

Nell'ambito dei servizi quotidiani predisposti contro l'abusivismo edilizio la Compagnia Carabinieri di Ischia ha effettuato controlli nei comuni di Forio e Procida. Sei persone sono state denunciate in poco meno di 6 ore.

Nel comune ischitano i militari hanno denunciato due coniugi che, nella zona di via Bocca (zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale) in un immobile di loro proprietà, hanno realizzato opere murarie prive di autorizzazione.

Su un lastrico solare stavano edificando delle mura che, probabilmente, servivano a realizzare un immobile di circa 110 metri quadrati; le opere abusive sono state sequestrate.

Sempre a Forio, in via Casa Migliaccio, è stato denunciato il proprietario di uno stabile che lo stava ristrutturando anche in questo caso senza autorizzazione.

I carabinieri sono intervenuti quando i lavori erano ancora in corso: nel fabbricato di 3 piani si stavano realizzando dei cordoli di fondazione e pilastri in cemento armato; sono state accertate anche variazioni della pianta non compatibili con le tolleranze di costruzione. L'intera opera, di circa 150 metri quadrati complessivi, è stata posta sotto sequestro.

Sempre per abusivismo edilizio denunciate 3 persone anche a Procida: si tratta del proprietario di una abitazione, del titolare di una ditta edile e del direttore dei lavori in esecuzione in un immobile dove i militari hanno rilevato difformità nella conformazione e configurazione delle strutture portanti verticali oltre a variazioni delle dimensioni del fabbricato e della configurazione dei locali interni ed esterni, non conformi alla SCIA abitativa.

Anche in questo caso l'immobile, di circa 95 metri quadrati, è stato sequestrato.



