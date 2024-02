A Potenza inaugurata la redazione giornalistica di Italia2tv

E' stata inaugurata nel pomeriggio, a Potenza, la redazione giornalistica lucana di Italia2 tv. L'iniziativa è dell'editore campano Nicola Ammaccapane, che da 46 anni gestisce l'emittente nel Vallo di Diano, nel Salernitano. "La vicinanza al territorio lucano - ha detto - e la similitudine con quello nel quale operiamo da tanti anni è il punto di partenza per ampliare l'offerta informativa.

E' un territorio che ha interessi comuni con quelli che raccontiamo noi e che siamo certi riuscirà a restituirci quello che noi metteremo in campo".

Un primo approccio con la realtà lucana - ha ricordato Ammaccapane - risale a una decina di anni fa con l'editore Candido Positano, poi il discorso fu rimandato anche per le rapide modifiche tecniche al modo di trasmettere. La redazione lucana di Italia 2 Tv sarà composta da un caporedattore e due collaboratori, "ma ci stiamo interfacciando con il territorio per poter avere i nostri segnalatori". In Basilicata la nuova emittente sarà visibile sul canale 76 del digitale terrestre.





