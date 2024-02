Torna la Napoli City Half Marathon, attesi runner da tutto mondo

Presentata la decima edizione della Napoli City Half Marathon, manifestazione podistica organizzata da Napoli Running per domenica 25 febbraio. Migliaia di runner da tutto il mondo si sono già iscritti all'evento confermando anche il trend di crescita della partecipazione di atleti stranieri.

La previsione è che al via saranno circa seimila runner, il 40% dei quali provenienti dall'estero.

Non solo si potrà gareggiare nella mezza maratona sulla tradizionale distanza di 21 chilometri e 97 metri, ma si potrà partecipare anche alla "Staffetta X 2", a carattere non agonistico e su percorso ridotto, per condividere la festa con la propria metà o con un amico.

Festa dell'inclusione, promozione della cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale caratterizzeranno la vigilia con il Family Run&Friends in programma sabato 24 febbraio: una manifestazione aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico. I cani al seguito saranno conteggiati come "membri" della famiglia.

Per Carlo Capalbo, presidente Napoli Running "Napoli Running è una realtà ormai rispettata per la competenza in tutto il mondo. Un grande evento anche nei numeri. Si calcola che saranno 9.300 i posti letto necessari per ospitare runner e accompagnatori. Puntiamo a una grande gara al femminile con la presenza di Sofiia Yaremchuk che ha scelto Napoli per dare il via al suo percorso olimpico".

"Considerando che quasi la metà dei partecipanti arriva dall'estero - ha sottolineato l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante - vuol dire che Napoli piace anche per lo sport. La sfida della nostra Amministrazione è proprio questa: far diventare lo sport un perno delle attività sociali ma anche dell'economia della città".

"La Napoli City Half Marathon torna ad attraversare le strade di Partenope in un meraviglioso scenario davvero unico al mondo: il mare di fianco e il Vesuvio sullo sfondo. È una cartolina fantastica", ha commentato Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani, Eventi della Città Metropolitana di Napoli.





