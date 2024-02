Manfredi a Roma, dal Governo ok a fondi per bonifica Bagnoli

Missione a Palazzo Chigi per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Sul tavolo il progetto Bagnoli.

"Da parte del ministro - ha detto Manfredi al termine della cabina di regia alla presenza del ministro per il Sud, Raffaele Fitto - c'è stata la disponibilità a proseguire nel finanziamento di Bagnoli per fare in modo che le attività di bonifica non si fermino. Il ministro ha chiesto al soggetto attuatore, Invitalia, di preparare schede tecniche dettagliate per tutte le necessità di finanziamento e poi ci sarà una valutazione da parte del Governo, ma ha dato la sua disponibilità a finanziare con ulteriori risorse i progetti che si devono realizzare ed evitare che si fermi l'opera di bonifica". Manfredi ha ricordato che complessivamente per completare le bonifiche, per la realizzazione delle infrastrutture, per terminare il water front e il parco è necessario 1 miliardo e 200 milioni, risorse che - ha sottolineato - "servono in varie fasi temporali". Il prossimo step è stato fissato entro la fine marzo: entro questa data Invitalia dovrà formalizzare le richieste finanziarie e procedere ai vari approfondimenti tecnici che sono ancora necessari.

"Credo - ha aggiunto - che finalmente abbiamo un approccio organico al tema: abbiamo i progetti, una valutazione tecnica approfondita, abbiamo le autorizzazioni da parte di tutti i soggetti e una forte volontà di vedere realizzato quella che oramai è diventata quasi una chimera. Quasi nessuno più credeva che Bagnoli potesse rinascere e invece io sono molto convinto e molto fiducioso che adesso sia il momento giusto per ottenere per gli abitanti di Bagnoli, per i napoletani e per il Paese che questo territorio straordinario possa ritornare nella disponibilità dei cittadini".



