L'arcivescovo di Napoli in visita all'ospedale Cto

Oggi all'ospedale Cto di Napoli è stato in visita l'Arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia. Accompagnato dal direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino, ha voluto offrire conforto spirituale e solidarietà ai degenti ricoverati e ai pazienti in attesa in Pronto Soccorso. L'arcivescovo si è soffermato in Triage, ha visitato reparti di neurologia, chirurgia, le due divisioni di ortopedia e la terapia intensiva.

Ha incontrato alcuni pazienti e si è soffermato a parlare con il personale.

️Al termine della visita è stata celebrata la Santa Messa nella cappella dell'ospedale.

"Lo sguardo è la prima forma di cura e gli occhi arrivano sempre prima delle mani. Quello sguardo che significa accoglienza. Questa mattina ho colto proprio il senso di questa umanizzazione", ha detto Monsignor Battaglia nel corso dell'omelia, sottolineando il senso della presenza del personale sanitario accanto agli ammalati.

"Una giornata di grandi emozioni e di orgoglio. Siamo una comunità di professionisti che offre competenza e professionalità, senza mai dimenticare i valori dell'accoglienza e dell'umanità", ha commentato il direttore generale Anna Iervolino.



