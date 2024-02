Fuga di gas e crollo, due morti nel Napoletano

Due anziani morti, un'altra donna ferita gravemente per un' esplosione a causa di una fuga di gas. È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, questa notte attorno alle 2 in una palazzina in via Volpicelli, arteria periferica della città posta a ridosso dell'area delle cosiddette pinetine del Parco nazionale del Vesuvio.

La fuga di gas - dai primi accertamenti fatti da vigili del fuoco e tecnici del comune giunti sul posto insieme al sindaco Luigi Mennella - sarebbe partita da un appartamento posto al primo piano della palazzina e avrebbe causato l'esplosione che ha fatto cadere una parete dell'appartamento posto a fianco.

La fuga di gas nella cucina dell'appartamento accanto ha provocato una forte esplosione ed il crollo della parete della camera da letto.

Rodolfo Iovine ed Anna Pagano, questi i nomi delle vittime, sono stati travolti dalle macerie nel letto dove dormivano nella loro casa sulle pendici del Vesuvio. Gravemente ferita la sorella di Anna Pagano, trasferita al centro grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Dopo le verifiche dei tecnici, la palazzina è stata dichiarata inagibile e anche le due famiglie che risiedono nelle abitazioni poste al piano terra sono state evacuate.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA