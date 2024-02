'Drama' di Cesare Accetta 'Al Blu di Prussia': da domani fino al 6 aprile nello spazio multidisciplinare di Giuseppe Mannajuolo e Mario Pellegrino a Chiaia personale del fotografo che torna a esporre in città dopo otto anni, a cura di Maria Savarese. Progetto fotografico inedito site specific, la mostra è ideata e realizzata in collaborazione con Alessandra D'Elia. Quattro grandi fotografie a colori, eseguite in esterno, sono allestite nello spazio d'accesso della galleria ed introducono a quello successivo dove si stagliano quindici ritratti in bianco nero, realizzati in studio, insieme ad un video proiettato nella parete di fondo che fa da contraltare ad un altro in sala cinema.

Entrambi i cicli dei lavori risalgono a qualche anno fa, consuetudine questa non nuova per l'autore, ovvero iniziare un progetto anche molto tempo prima di essere realizzato, ritornando poi su quelle fotografie che, sviluppate anni dopo, diventano quasi portatrici di altri significati. Le prime, sono state eseguite nel 2020 durante una residenza a Punta della Campanella, vicino Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina; le altre, invece, fra il 2018 ed il 2023.

Drama, scrive la curatrice Maria Savarese può essere considerato come un ulteriore capitolo di un catalogo iniziato con "In luce", dedicato all'umano nell'infinita varietà dei tratti e degli atteggiamenti. Cesare Accetta è uno dei più importanti fotografi e lighting designer italiani, la sua ricerca unisce fra loro le dimensioni del teatro di prosa e d'opera, del cinema e dell'arte.

La mostra aggiunge un nuovo tassello a quella narrazione della fotografia attraverso l'opera di grandi autori contemporanei che la Fondazione Mannjuolo ha avviato con le rassegne dedicate a Giovanni Gastel, Francesca Woodman, Guy Bourdin, Gian Paolo Barbieri, Alfa Castaldi. Opening domani dalle ore 17.30-20.30.



